Четыре основных вида рака кожи: признаки и причины возникновения

Воздействие солнца является основной причиной возникновения рака кожи. Врачи советуют проявить инициативу и защитить себя от ультрафиолетовых излучений, сообщается в материале одного из ведущих медицинских центров США Henry Ford Health.
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