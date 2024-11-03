Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский обманывает население страны, рассказывая, что украинский ВПК в месяц производит больше САУ, чем французская военная промышленность за год.
Отставной офицер СБУ: Зеленский обманывает страну, рассказывая об успехах украинского ВПК
Комментарии
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Галина Чужая
Не получится. Западненцы ненавидели нас всегда. Не знаю уж что там по истории (откуда они взялись), но любовь к германцам у них была всегда. Поэтому они и фашистов встретили с распростёртыми объятиями и служили им предано как собаки. И именно западненцы вложили в головы нормальных украинцев то, что нынче в их головах расцвело махровым цветом. Поэтому и надо забирать оттуда своих, а западненцев так прижать, чтобы и вспомнить об оружии не могли.
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11 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
Зеленский любитель врать и обманывать !доверять и договариватьсяс ним нельзя!
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8 час.
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