Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 405 подписчиков

Отставной офицер СБУ: Зеленский обманывает страну, рассказывая об успехах украинского ВПК

Отставной офицер СБУ: Зеленский обманывает страну, рассказывая об успехах украинского ВПК

Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский обманывает население страны, рассказывая, что украинский ВПК в месяц производит больше САУ, чем французская военная промышленность за год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Не получится. Западненцы ненавидели нас всегда. Не знаю уж что там по истории (откуда они взялись), но любовь к германцам у них была всегда. Поэтому они и фашистов встретили с распростёртыми объятиями и служили им предано как собаки.  И именно западненцы  вложили в головы нормальных украинцев то, что нынче в их головах расцвело махровым цветом. Поэтому и надо забирать оттуда своих, а западненцев так прижать, чтобы и вспомнить об оружии  не могли.
Ответить
11 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
Зеленский любитель врать и обманывать !доверять и договариватьсяс ним нельзя!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх