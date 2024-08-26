Под Волгоградом дрон атаковал жилые дома: на месте работают оперативные службы

Сегодня Украина нанесла удар по мирным людям также в Саратовской области. Министерство здравоохранения Саратовской области сообщило, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на Саратов пострадали четыре человека, среди которых одна женщина была госпитализирована в критическом состоянии.
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