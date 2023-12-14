Россия подготовила систему мониторинга ядерных испытаний

Россия завершила работу над своим сегментом международной системы мониторинга ядерных испытаний (МСМ), сообщил исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд.
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