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Мода и Шоу-бизнес

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Delain выпустили трек The Reaping и клип на него

Delain выпустили трек The Reaping и клип на него

Нидерландская симфоник-метал-группа Delain представила новый сингл под названием The Reaping. Трек станет частью грядущего мини-альбома коллектива Dance With The Devil, выход которого намечен на 8 ноября.

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