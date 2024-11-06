Delain выпустили трек The Reaping и клип на него

Нидерландская симфоник-метал-группа Delain представила новый сингл под названием The Reaping. Трек станет частью грядущего мини-альбома коллектива Dance With The Devil, выход которого намечен на 8 ноября.
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