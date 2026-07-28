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Минтруд: сотрудник вправе покинуть рабочее место во время обеденного перерыва

Минтруд: сотрудник вправе покинуть рабочее место во время обеденного перерыва

Перерыв на обед не входит в рабочее время, поэтому сотрудник может провести его вне территории компании — хоть в кафе, хоть дома, хоть в парке Минтруд напомнил в своем канале на платформе "Макс", что в России сотрудники могут покидать рабочее место во время обеденного перерыва, если это разрешено внутренними регламентами их компании.

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