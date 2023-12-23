У них была всего одна задача, но они с ней не справились

Есть такие люди, о которых говорят: «На все руки мастер!». И розетку починят, и стены выравняют, и приготовят что надо… За что не возьмутся — все у них получается хорошо! А есть другая категория людей, и о них обычно говорят, используя нецензурную лексику.
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