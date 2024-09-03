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Новости экономики России

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В России появляются признаки охлаждения экономики

В России появляются признаки охлаждения экономики

Вышедшие на неделе макроэкономические данные сильных сюрпризов не преподнесли – ожидания по ставкам ЕЦБ и ФРС США не изменились, а экономические данные свидетельствуют о том, что риски глобальной рецессии оказались преувеличены.

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