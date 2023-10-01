В Иране казнят мужчину, совершившего теракт в посольстве Азербайджана

Мужчина, совершивший теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, был приговорен к смертной казни Верховным судом Исламской Республики Иран (ИРИ), как сообщает государственный азербайджанский телеканал AzTV.
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