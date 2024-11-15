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Избранный президент США Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением конфликтов

Избранный президент США Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением конфликтов

Избранный президент США Дональд Трамп дал обещание очень усердно работать над завершением конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.

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