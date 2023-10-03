The New York Times: Россия готовится провести или уже провела испытания «Буревестника»

Это крылатая ракета с ядерным двигателем, который позволяет снаряду находиться в воздухе несколько недель или даже месяцевРоссия готовится провести испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем, написала газета The New York Times, ссылаясь на анализ передвижения самолетов и транспортных средств в районе полигона на Новой Земле.
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