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The New York Times: Россия готовится провести или уже провела испытания «Буревестника»

The New York Times: Россия готовится провести или уже провела испытания «Буревестника»

Это крылатая ракета с ядерным двигателем, который позволяет снаряду находиться в воздухе несколько недель или даже месяцевРоссия готовится провести испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем, написала газета The New York Times, ссылаясь на анализ передвижения самолетов и транспортных средств в районе полигона на Новой Земле.

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