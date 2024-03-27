Губернатор Василий Анохин подписал соглашение с главами Росреестра и Роскадастра

Совместная работа федеральных ведомств и правительства региона усилит эффективность управления земельными ресурсами Смоленской области Сотрудничество властей Смоленской области с федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, а также публично-правовой компании «Роскадастр» усилится, благодаря подписанному губернатором Василием Анохиным сегодня в Москве соглашению с руководителями указанных структур.