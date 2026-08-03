МВД России предостерегло от использования небезопасных банкоматов

МВД России рекомендует использовать банкоматы в банковских отделениях для повышения безопасности. В ведомстве советуют внимательно осматривать устройства на наличие подозрительных элементов и прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода, чтобы избегать мошенничества.