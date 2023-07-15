Военное обозрение

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Позорище Вильнюса или до последнего украинца

Позорище Вильнюса или до последнего украинца

Условная цивилизованность Вообще, конечно, то, что произошло в Вильнюсе, на саммите НАТО, не очень укладывается в цивилизованное понимание происходящего.

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