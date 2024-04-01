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Влияние гаджетов на речевое развитие детей раннего и дошкольного возраста.

Влияние гаджетов на речевое развитие детей раннего и дошкольного возраста.

С каждым годом детей с общим недоразвитием речи становится все больше и больше. Общее недоразвитие речи - различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.

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