Влияние гаджетов на речевое развитие детей раннего и дошкольного возраста.

С каждым годом детей с общим недоразвитием речи становится все больше и больше. Общее недоразвитие речи - различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.
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