Госдеп США обещает 10 млн долларов за информацию о спонсорах ХАМАС, хотя крупнейшим из них является союзный Вашингтону Катар

За любую информацию о том, кто является спонсором палестинского движения ХАМАС, оперирующего в секторе Газа, Государственный департамент США пообещал солидное вознаграждение в размере 10 миллионов долларов.
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