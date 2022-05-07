Что такое счастливая семья? Сейчас расскажу

Заезжал к приятелю, по делу. Макс распахивает дверь: «Ну привет! Давай буду знакомить». Первой навстречу мне выходит рыжая девчонка трех лет, деловито расспрашивает о том, о сем, требует, чтобы я шел на кухню за ней, что-то ей важно мне показать.