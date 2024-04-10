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Подготовил «большой сюрприз»: вскрылись детали предстоящего визита принца Гарри в Британию

Подготовил «большой сюрприз»: вскрылись детали предстоящего визита принца Гарри в Британию

Принц Гарри, который в начале мая приедет в Великобританию по случаю юбилея спортивных игр для военнослужащих, пострадавших в местах боевых действий, подготовил большой сюрприз своему отцу, королю Карлу III.

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