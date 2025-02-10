Снижает вес и избавляет от вздутия живота: о пользе яблочного сока рассказали врачи

Снижает вес и избавляет от вздутия живота: о пользе яблочного сока рассказали врачиВ яблочном соке содержится уйма полезных веществ: витамины А, С, Е, В1, В2 и В3, железо, калий, кальций, магний, йод, фосфор, пектин, биотин.
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