Говорил вчера с товарищем, который увлекается всякими техническими новостями — услышал новое доказательство существования Бога.
Критическая ошибка Запада, или почему Россия победит
Комментарии
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Сергей
Чушь и дурь голимая😜
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16 час.
Natalija Osminina
Естественно, человечество было создано Богом, причём в единственном экземпляре. А остальная Вселенная - это декорации для землян и место заселения для их душ. И естественно, что сейчас Россия выступает руками Бога, И проходит путь самоочищения от скверны, борясь со вселенским злом, руками которого выступают глобалисты западной цивилизация. И естественно, ядерной войны не будет. Есть небольшой шанс для обмена ядерными зарядами на Ближнем Востоке.
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14 час.
Natalija Osminina
"Переход от обезьяны к человеку не какое-то уникальное явление, а закономерность".- а перехода от обезьяны к человеку, вообще, не было. И это уже доказано наукой. Но кому-то нравится продолжать исповедовать эволюционную теорию Дарвина, не зная о том, что в ней Дарвин и не замахивался на человека. И сам был немало удивлен, узнав, что к его теории приписали и возникновение человека из обезьяны. Но решил не спорить. Само появление человека разумного именно на Земле объясняется очень просто. Странно, чтто эта очевидность ни до кого не дошла.
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14 час.
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