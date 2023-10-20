Критическая ошибка Запада, или почему Россия победит

Естественно, человечество было создано Богом, причём в единственном экземпляре. А остальная Вселенная - это декорации для землян и место заселения для их душ. И естественно, что сейчас Россия выступает руками Бога, И проходит путь самоочищения от скверны, борясь со вселенским злом, руками которого выступают глобалисты западной цивилизация. И естественно, ядерной войны не будет. Есть небольшой шанс для обмена ядерными зарядами на Ближнем Востоке.

Natalija Osminina

"Переход от обезьяны к человеку не какое-то уникальное явление, а закономерность".- а перехода от обезьяны к человеку, вообще, не было. И это уже доказано наукой. Но кому-то нравится продолжать исповедовать эволюционную теорию Дарвина, не зная о том, что в ней Дарвин и не замахивался на человека. И сам был немало удивлен, узнав, что к его теории приписали и возникновение человека из обезьяны. Но решил не спорить. Само появление человека разумного именно на Земле объясняется очень просто. Странно, чтто эта очевидность ни до кого не дошла.