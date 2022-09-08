Газета Труд

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Он закрашивал белые пятна на картах

Он закрашивал белые пятна на картах

10 сентября исполняется 150 лет со дня рождения знаменитого исследователя Приамурья, офицера русской императорской армии Владимира Арсеньева, внесшего неоценимый вклад в изучение уникальной природы и истории этого богатого и таинственного края.

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