Он закрашивал белые пятна на картах

10 сентября исполняется 150 лет со дня рождения знаменитого исследователя Приамурья, офицера русской императорской армии Владимира Арсеньева, внесшего неоценимый вклад в изучение уникальной природы и истории этого богатого и таинственного края.
10 сентября исполняется 150 лет со дня рождения знаменитого исследователя Приамурья, офицера русской императорской армии Владимира Арсеньева, внесшего неоценимый вклад в изучение уникальной природы и истории этого богатого и таинственного края.
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