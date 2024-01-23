Reuters: в ЕС нет единства по вопросу конфискации активов Банка России

Известия/Эдуард Корниенко Евросоюз скорее всего будет вынужден отказаться от намерения конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на то, что страны Группы семи намерены в феврале обсудить законность подобного шага, сообщило агентство Reuters во вторник, 23 января, со ссылкой на неназванных высокопоставленных официальных лиц ЕС.