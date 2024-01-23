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Reuters: в ЕС нет единства по вопросу конфискации активов Банка России

Reuters: в ЕС нет единства по вопросу конфискации активов Банка России

Известия/Эдуард Корниенко Евросоюз скорее всего будет вынужден отказаться от намерения конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на то, что страны Группы семи намерены в феврале обсудить законность подобного шага, сообщило агентство Reuters во вторник, 23 января, со ссылкой на неназванных высокопоставленных официальных лиц ЕС.

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