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Мировое обозрение

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Мадьяр сообщил о выходе АЭС «Пакш» на полную мощность

Мадьяр сообщил о выходе АЭС «Пакш» на полную мощность

АЭС «Пакш» снова выдаёт 2000 мегаватт. Все четыре реактора и восемь турбин работают на максимуме. Для Венгрии это не просто техническая сводка — это возвращение энергосистемы к жизни после двух недель ручного управления.

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