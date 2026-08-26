Мадьяр сообщил о выходе АЭС «Пакш» на полную мощность

АЭС «Пакш» снова выдаёт 2000 мегаватт. Все четыре реактора и восемь турбин работают на максимуме. Для Венгрии это не просто техническая сводка — это возвращение энергосистемы к жизни после двух недель ручного управления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии