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Молодую жену Петросяна размазали после выхода в свет: Комплексы нищебродки

Молодую жену Петросяна размазали после выхода в свет: Комплексы нищебродки

685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35Молодую жену Петросяна размазали после выхода в свет: Комплексы нищебродки Жена Евгения Петросяна любит делится с поклонниками новинками своего роскошного гардероба.

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Татьяна Козина (Дейнега)
Какая мразота все эти авторы, которые выносят дерьмо на вилах, от такого же дерьма, как они сами! "Размазали" они! Да вы от зависти своим дерьмом давитесь! Это вы все моральные нищеброды!
aleks virt
Господа, ... сами-то вы каких будете? ...., у вас типичный комплекс "из грязи в князи"

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