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Тульские новости

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Ирина Горбачёва сбросила 11 кг с препаратом Седжаро

Ирина Горбачёва сбросила 11 кг с препаратом Седжаро

Ирина Горбачева за год сбросила 11 кг, используя препарат Седжаро, и изменила пищевые привычки: тяга к жирной пище исчезла, а к сладкому сократилась вдвое.

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