Фанаты «Барсы» оскорбляли 7-летнего мальчика с аутизмом в шарфе «Реала» и кинули рядом с ним петарду перед класико. «Мадрид» пригласил пострадавшего и его семью на матч с «Валенсией»

«Реал» обыграл «Барселону» (2:1) на выезде в прошлую субботу в 11-м туре Ла Лиги. Как сообщает Marca со ссылкой на El Mundo, перед матчем группа ультрас «Барселоны» численностью 20-25 человек окружила 7-летнего Жайме Фернандеса, на котором был шарф «Реала», когда он и его семья подходили ко входу на стадион.