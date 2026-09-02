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Газета.ру

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Наталья Мочу: сложно говорить об этичном использовании ИИ без телекоминфраструктуры

Наталья Мочу: сложно говорить об этичном использовании ИИ без телекоминфраструктуры

О системе экологического аудита ИИ нужно говорить как о глобальной системе, заявила региональный директор по СНГ Международного союза электросвязи Наталья Мочу на сессии «Будущее управления искусственным интеллектом» в рамках ВЭФ.

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