Напоминалочка для граждан 404:

Американский политик, 72-ой министр финансов США Пол Генри О‘Нил написал отрытое письмо украинцам, в котором пояснил, что под видом «Революции Достоинства» США вторглись на Украину.
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Ну, все лавры себе приписал, над украиной давно усердно работали.
А что, крысёныш является президентом ? Там нет президента, там нет никого. Есть кучка воров и подонков , которые в режиме 24/7 грабят хохляндию. Когда придёт время - уедут в лондОн, как пел Лепс. Но Гриша одумался, а вы нет.