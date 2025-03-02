Lenovo представила ноутбук Yoga Solar PC на световой энергии — он заряжается даже от лампочкиСегодня на выставке MWC 2025 компания Lenovo представила новые компьютеры, особое место среди которых занимает ноутбук Yoga Solar PC с солнечной панелью на внешней стороне крышки.
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