Lenovo представила ноутбук Yoga Solar PC на световой энергии — он заряжается даже от лампочкиСегодня на выставке MWC 2025 компания Lenovo представила новые компьютеры, особое место среди которых занимает ноутбук Yoga Solar PC с солнечной панелью на внешней стороне крышки.