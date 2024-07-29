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Царьград

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Депутат Немкин рассказал, по каким фразам можно вычислить телефонных мошенников

Депутат Немкин рассказал, по каким фразам можно вычислить телефонных мошенников

В Госдуме назвали четыре признака, которые указывают на то, что вы говорите с мошенниками. К ним, например, относятся фразы, создающие чувство паники.

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