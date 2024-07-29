Пловчиха Чикунова получит деньги за результат выше, чем у чемпионки Олимпиады

Российская пловчиха Евгения Чикунова получит 2 миллиона рублей за победу в финале Кубка России по плаванию, где она превзошла время олимпийской чемпионки из ЮАР Татьяны Смит на дистанции 100 метров брассом.
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