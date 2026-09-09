Страна и люди
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Страна и люди

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В Кремле назвали Абу-Даби приоритетной площадкой для переговоров по Украине

В Кремле назвали Абу-Даби приоритетной площадкой для переговоров по Украине

Помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью ИС «Вести» сообщил, что Москва видит в столице ОАЭ ключевую площадку для организации переговоров по украинскому вопросу.

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