В Кремле назвали Абу-Даби приоритетной площадкой для переговоров по Украине

Помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью ИС «Вести» сообщил, что Москва видит в столице ОАЭ ключевую площадку для организации переговоров по украинскому вопросу.
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