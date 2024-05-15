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Доктор Мясников сообщил, что сидячий образ жизни вреден для здоровья

Доктор Мясников сообщил, что сидячий образ жизни вреден для здоровья

Заслуженный врач России Александр Мясников заявил, что сидячий образ жизни опасен для человека. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

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