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Олимпиада-2024. Гребной спринт. Россияне Коровашков и Петров выступят в квалификации на каноэ-двойках

Спортсмены выступят в квалификации гребного спринта на каноэ-двойках. Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Мужчины Каноэ-двойки, 500 м Квалификация Начало – 11:30 по московскому времени, четвертьфинал – 14:50.

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