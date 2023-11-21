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Правительство РФ уменьшило объем средств на переселение из аварийного жилья

Правительство РФ уменьшило объем средств, которые планировалось дополнительно выделить на переселение из аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 года, на 2 млрд рублей - с 12,7 млрд до 10,7 млрд рублей.

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