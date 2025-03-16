«Вам понравится!» Литва пригласила Европу самоубиться вместе

Бывшая советская республика отметила 35-летие независимости от нормальной жизни Светлана Гомзикова На фото: празднование 35-й годовщины восстановления независимости Литвы в Вильнюсе (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Станислав Стремидловский Юрий Светов Намедни Литва отметила один из своих главных государственных праздников — День восстановления независимости.