Пленный Шоланки: командиры посылают солдат на позиции, с которых не уйти живьем

Военнопленный Андрей Шоланки рассказал о том, как командиры поступают со своим личным составом. По словам служащего, они знают, что с каких-то конкретных позиций у солдат нет шанса вернуться живыми, пишет ТАСС.
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