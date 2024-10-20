Туризм и сельское хозяйство стали самыми популярными направлениями среди крымских предпринимателей В Крыму за этот год в центре «Мой бизнес» обучение прошли порядка 4,5 тысяч предпринимателей и более 10 тысяч человек обратились за консультативной помощью.