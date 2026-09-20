Роскомнадзор зафиксировал более 1,5 тыс.ячи DDoS-атак на ресурсы ЦИК

Более 1,5 тысячи DDoS-атак на ресурсы Центральной избирательной комиссии, дистанционного электронного голосования, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Единой системы идентификации и аутентификации и Департамента информационных технологий Москвы зафиксировали к 20 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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