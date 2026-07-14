Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

Россия более чем вдвое нарастила импорт одежды из США

Россия более чем вдвое нарастила импорт одежды из США

Поставки одежды из Соединённых Штатов в Россию за январь–май этого года выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, самый сильный прирост произошёл в поставках женской повседневной одежды, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии