Россия более чем вдвое нарастила импорт одежды из США

Поставки одежды из Соединённых Штатов в Россию за январь–май этого года выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, самый сильный прирост произошёл в поставках женской повседневной одежды, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.