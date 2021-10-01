Театр абсурда

7 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Ну ничего алёша, раньше сядешь, раньше выйдешь. Это здесь тебе пока лафа, а на строгом запоёшь ты петушком возле пар...Трусы-то ему хоть...
  • Лариса Абросимова
    Наглость запредельная командовать ресурсами самим не принадлежащим. И даже не понимают как выглядят в чужих глазах. И...Чехия: Мы слишком...
  • имел в виду
    чем меньше клоп,тем вони больше..:))Чехия: Мы слишком...

Что ожидать старшему поколению от "новых людей" в Госдуме

Что ожидать старшему поколению от "новых людей" в Госдуме

Неожиданно для всех, в ГД прошла новая партия набрав на выборах 5,32% голосов избирателей и получив 13 депутатских мест.

Вернуться к статье
117
Обсудить
Андрей Иваныч
слыхали обещания и по круче....
Сергей Федосеев
...эти "новые люди," похоже, тоже там состарятся как жирик со своим аппонентом...
вера курьянова (гончарова)
Так больше жить нельзя, будем надеяться на" Новые люди".
Алексей Булин
Вы всерьёз думаете, что миллиардер будет заботиться о простом народе? Основной лозунг капитализма - прибыль любой ценой. Народ в интересы капиталиста входит только как источник их обогащения.
Шокин Сергей
К таким "новым людям" надо относиться с великой настороженностью ! Как правило это замаскированные либерасты и хорошо еще если доморощенные ... Либерасты обещают много , но потом делают все наоборот ...Этого у нас в Молдове хоть отбавляй ..каждый год одно и то же ...евровектор ... зарплаты ...пенсии и т.д. , а люди все беднее и беднее ..и чем беднее тем тупее ..и снова голосуют за этих упырей и так без конца !! Но для России все будет гораздо хуже ! В отличии от никому не нужной Молдовы , (разве что гастербайтеры и антироссийская риторика) России второй шанс не дадут ...навалятся всем своим дерьмовым евромиром ..разорвут в клочья , стоит оступиться ...Так что таких людей надо пускать во власть только под какие-то гарантии ... Их надо сначала проверять . Промахнешся ...и очередной горби-ельцин вылизывает сапоги заморскому барину
Tatyana Zaytseva
Полностью согласна.
Tatyana Zaytseva
Поживём-увидим. Обещать, не значит жениться. Нам уже не единожды лапшу на уши вешали.
Виктор Василенко
похоже , готовится смена вывески ненавистной ЕР на "новых" , ведь у них там все бывшие члены вЕдРа.....
Владимир Eвтушенко
Какая там правоцентристская? Партия голодных, злых волков, которым при делёжке мало досталось жирных кусков, потому-то они нагло рвутся к власти, этот филиал мерзкий ЕР. Смотрел список их кандидатов в Томске- ни одного производственника, всё начальники фирм " Рога и копыта".
Мария
Почему в Думе такое количество депутатов? Ведь мешают друг другу, небось. Заоблачные зарплаты, льготы, бесплатные квартиры, служебные машины, медобслуживание, у каждого штат помощников с такими же почти зарплатами и льготами - небось, пожирают половину госбюджета.
Vladimir Lioubimcev
"Новые люди" мне пока нравятся.

Картина дня

наверх