Что ожидать старшему поколению от "новых людей" в Госдуме

Театр абсурдаПолитикаЧто ожидать старшему поколению от "новых людей" в ГосдумеНеожиданно для всех, в ГД прошла новая партия набрав на выборах 5,32% голосов избирателей и получив 13 депутатских мест.Вернуться к статье117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей Иванычслыхали обещания и по круче....Сергей Федосеев...эти "новые люди," похоже, тоже там состарятся как жирик со своим аппонентом...вера курьянова (гончарова)Так больше жить нельзя, будем надеяться на" Новые люди".Алексей БулинВы всерьёз думаете, что миллиардер будет заботиться о простом народе? Основной лозунг капитализма - прибыль любой ценой. Народ в интересы капиталиста входит только как источник их обогащения.Шокин СергейК таким "новым людям" надо относиться с великой настороженностью ! Как правило это замаскированные либерасты и хорошо еще если доморощенные ... Либерасты обещают много , но потом делают все наоборот ...Этого у нас в Молдове хоть отбавляй ..каждый год одно и то же ...евровектор ... зарплаты ...пенсии и т.д. , а люди все беднее и беднее ..и чем беднее тем тупее ..и снова голосуют за этих упырей и так без конца !! Но для России все будет гораздо хуже ! В отличии от никому не нужной Молдовы , (разве что гастербайтеры и антироссийская риторика) России второй шанс не дадут ...навалятся всем своим дерьмовым евромиром ..разорвут в клочья , стоит оступиться ...Так что таких людей надо пускать во власть только под какие-то гарантии ... Их надо сначала проверять . Промахнешся ...и очередной горби-ельцин вылизывает сапоги заморскому баринуTatyana ZaytsevaПолностью согласна.Tatyana ZaytsevaПоживём-увидим. Обещать, не значит жениться. Нам уже не единожды лапшу на уши вешали.Виктор Василенкопохоже , готовится смена вывески ненавистной ЕР на "новых" , ведь у них там все бывшие члены вЕдРа.....Владимир EвтушенкоКакая там правоцентристская? Партия голодных, злых волков, которым при делёжке мало досталось жирных кусков, потому-то они нагло рвутся к власти, этот филиал мерзкий ЕР. Смотрел список их кандидатов в Томске- ни одного производственника, всё начальники фирм " Рога и копыта".ММарияПочему в Думе такое количество депутатов? Ведь мешают друг другу, небось. Заоблачные зарплаты, льготы, бесплатные квартиры, служебные машины, медобслуживание, у каждого штат помощников с такими же почти зарплатами и льготами - небось, пожирают половину госбюджета.Vladimir Lioubimcev"Новые люди" мне пока нравятся.Комментировать
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