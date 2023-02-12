Как в советской прессе создавалась легенда о 28 героях-панфиловцах

…Еще смолоду я убедился, что нет на свете события,о котором правдиво рассказала бы газета…Д. Оруэлл «Вспоминая войну в Испании»– В вашем рассказе чувствуется подмигивание, – сказал полный человек,и я увидел, что он смотрит на меня с отвращением…М.