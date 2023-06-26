В Хабаровском крае транспортные полицейские выявили нарушения миграционного законодательства

Сотрудниками Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» проведены рейды на двух строительных площадках железнодорожных объектов в городе Хабаровске.
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