В Хабаровском крае транспортные полицейские выявили нарушения миграционного законодательства

Сотрудниками Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» проведены рейды на двух строительных площадках железнодорожных объектов в городе Хабаровске.