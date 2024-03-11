Китайские кроссоверы за 2,5 млн рублей – российская сборка против белорусской

В последние пару лет в топ‑5 по продажам среди иномарок неизменно входил . В некоторые месяцы он даже взбирался на первую строчку – успех! Минувшей осенью к дилерам поступил изрядно модернизированный вариант.
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