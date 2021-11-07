Мировое обозрение

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Украинцы хотят переименовать турецкий беспилотник в «Бандеру»

Украинцы хотят переименовать турецкий беспилотник в «Бандеру»

После того, как новый министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24» заявил, что ВСУ имеют право использовать беспилотники на своей территории, он сослался на Минские соглашения.

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