Украинцы хотят переименовать турецкий беспилотник в «Бандеру»

После того, как новый министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24» заявил, что ВСУ имеют право использовать беспилотники на своей территории, он сослался на Минские соглашения.
После того, как новый министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24» заявил, что ВСУ имеют право использовать беспилотники на своей территории, он сослался на Минские соглашения.
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