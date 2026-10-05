Неузнаваемая Ума Турман, красавица дочь Хайди Клум и Сила: неделя моды в Париже

Парижская неделя моды подходит к концу, в рамках которой прошло более 60 показов. И практически на каждом из них засветилась звезда мирового масштаба или непо-бейби.
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