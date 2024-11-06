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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров сделал 2 передачи против «Сент-Луиса» при 25:56 на льду. Форвард «Тампы» уступает только Макару и Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ

«Тампа» уступила Блюз (2:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Для «Лайтнинг» это третье поражение подряд.

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