Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Кардиганы Шанель крючком со схемами, интересная подборка, не проходите мимо!

Кардиганы Шанель крючком со схемами, интересная подборка, не проходите мимо!

В эту модель от Ванессы Монторо я влюбилась сразу, жду пряжу и начинаю вязать. Кто со мной, следите за видео на канале, подписывайтесь! Схемы узора как таковой нет, но есть прорисовка с натуры от By Beleza.

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