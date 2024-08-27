Кардиганы Шанель крючком со схемами, интересная подборка, не проходите мимо!

В эту модель от Ванессы Монторо я влюбилась сразу, жду пряжу и начинаю вязать. Кто со мной, следите за видео на канале, подписывайтесь! Схемы узора как таковой нет, но есть прорисовка с натуры от By Beleza.
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