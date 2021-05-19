Комсомольская правда

103 514 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

Семь миллионов россиян в этом году на смогут отдохнуть за границей из-за долгов

Около семи миллионов россиян в этом году не смогут отдохнуть за границей, поскольку их имена попали в списки невыездных из-за долгов, что почти в два раза больше, чем десять месяцев назад, когда из страны не могли выехать четыре миллиона должников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх