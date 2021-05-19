Семь миллионов россиян в этом году на смогут отдохнуть за границей из-за долгов

Около семи миллионов россиян в этом году не смогут отдохнуть за границей, поскольку их имена попали в списки невыездных из-за долгов, что почти в два раза больше, чем десять месяцев назад, когда из страны не могли выехать четыре миллиона должников.
Около семи миллионов россиян в этом году не смогут отдохнуть за границей, поскольку их имена попали в списки невыездных из-за долгов, что почти в два раза больше, чем десять месяцев назад, когда из страны не могли выехать четыре миллиона должников.
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