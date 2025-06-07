Глава Адыгеи заявил, что в детских лагерях в этом году отдохнет более 8500 детей

Традиционно в начале июня начинаются первые смены в детских лагерях Адыгеи. В этом году организованным отдыхом и оздоровлением мы охватим более 8500 ребят из нашей республики и подшефного Адыгее Генического района Херсонской области.
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